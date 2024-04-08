Национальный лидер отправился в Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отправился с двухдневным официальным визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята с целью проведения ряда встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития туркмено-таджикского сотрудничества.

В рамках пребывания в Душанбе глава Народного собрания провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Ппредседателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли (Парламента) РТ Рустами Эмомали.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, улучшения экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье, здравоохранения, физкультуры и спорта, углубления взаимодействия по линии парламента.

По итогам первого дня визита в Душанбе были подписаны:

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2024-2025 годы;

Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Центром повышения квалификации и переподготовки работников дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Республики Таджикистан;

Соглашение между хякимликом города Аркадаг (Туркменистан) и Исполнительным органом государственной власти Худжанд (Согдийская область, Республика Таджикистан) об установлении побратимских отношений между городами Аркадаг и Худжанд.

Также в этот день в Центре письменного наследия при Президиуме Академии наук Таджикистана с участием научных и творческих деятелей двух стран был организован "круглый стол", посвященный 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также прошел туркмено-таджикский бизнес-форум, в рамках которого были обсуждены возможности туркмено-таджикского взаимодействия в различных отраслях, в том числе по линии промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора, сельского хозяйства, транспорта и логистики, инвестиционной дея­тельности.

Кроме того, в медицинском комплексе «Истиклол» города Душанбе состоялась церемония передачи подарков - лекарственных и медицинских средств, текстильной продукции, детской одежды и кондитерских изделий - детям дружественного таджикского народа от имени Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"