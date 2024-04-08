Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком ­Стюартом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и США в сферах бизнеса, инвестиций, торговли и экономики, нефтегазового сектора, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, транспорта и коммуникаций, агропромышленного комп­лекса, высоких технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"