Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты Туркменистана в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный официальный визит в Республику Таджикистан.

В завершающий день визита глава Халк Маслахаты встретился с председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, премьер-министром Кохиром Расулзода, а также провел встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в правительственной резиденции главы РТ, где обсудил итоги проведенных в рамках визита встреч и переговоров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"