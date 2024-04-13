Рассмотрены принятые меры по обеспечению прав человека

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля в МИД Туркменистана было проведено очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В ходе мероприятия были рассмотрены итоги работы, проделанной межведомственной комиссией с начала текущего года, а также обсуждены задачи по претворению в жизнь «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы».

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