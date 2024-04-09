Глава Халк Маслахаты поздравил коллегу из России

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил послание Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

В послании глава Народного собрания поздравил спикера верхней палаты Парламента РФ с юбилеем и присвоением звания Героя Труда Российской Федерации, пожелал ей крепкого здоровья, семейного счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации – благополучия и прогресса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"