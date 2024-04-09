Поздравления новому главе Словакии

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь избранному Президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.

В послании содержались поздравления новому коллеге по случаю его победы на президентских выборах, прошедших в Словакии 7 апреля, пожелания крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу Словацкой Республики – дальнейшего прогресса и процветания.

Петер Пеллегрини вступит в должность 15 июня текущего года и сменит в должности Зузану Чапутову, которая руководила страной с 2019 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"