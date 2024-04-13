Ашхабад посетила делегация Грузии

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация Грузии во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"