advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
13.04.2024 / 00:15 msk / 02:15 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства поздравил туркменистанцев
10.04.2024 11:28

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Ораза байрамы.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, проповедующим духовно-нравственные идеалы человечества! Твердо уверен, что Ораза байрамы, являющийся высоким символом благотворительности, доброты и гуманизма, озарит чудным светом в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства счастливую жизнь нашего мужественного народа, который самоотверженно трудится и созидает во имя светлого будущего родной Отчизны, приумножая гордость за ее величие и славу!

Наш мужественный народ, приверженный принципам дружбы, гуманизма и добронравия, особо чтит священный месяц Ораза, следуя высоким идеалам и моральным ценностям исламской культуры. В нынешнем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в месяц Ораза соблюдались посты и исконные традиции, читались тарава-намазы, в каждой семье проводились трапезы-разговения, читались молитвы о благополучии и процветании Родины.

В благословенные дни священного месяца Ораза при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в древнем городе Анау открылась мечеть имени Сейита Джемалетдина, а также в Gadyr gijesi – Ночь милосердия и добродетели, когда были ниспосланы первые аяты Священного Корана, были открыты новые мечети в поселках Хазар, Рухубелент, Довлетли и Шатлык. Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, завещанными нам великими предками, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Gadyr gijesi были помилованы осужденные, которые были освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Дорогие соотечественники!

На протяжении всей истории человечества туркмены известны как народ, имеющий богатый опыт в создании древнейших цивилизаций и государств, в построении справедливого общества, утверждении принципов мира, дружбы, гуманизма и добра.

Учения и наставления о добре и зле, чести и нечестивости, корысти, грехе и благодеянии, об истине и лжи наших мудрецов – Мухаммеда Гаймаза Туркмена, Абдуллы ибн Мубярека, Махмуда Замахшари, Абу Сагита Абулхайыра, Ходжа Ахмеда Ясави, Неджмеддина Кубры, Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги – являются вечным наследием великих идей и философских взглядов на духовный мир и нравственность человечества.

Беспрецедентные материальные и духовные ценности, созданные нашими мужественными предками, ставшими образцом любви к Родине, верности народу, отваги и доблести, гуманизма и справедливости, вдохновляют нас на достижение новых высоких рубежей прогресса, приумножают нашу гордость за независимую Отчизну. Наша славная история и нынешняя великая эпоха способствуют развитию гармоничных отношений между народами, дружбе и братству.

В новую историческую эпоху, опираясь на традиции и богатый опыт нашего народа, накопленный за тысячелетия, мы проводим политику, соответствующую глобальным целям мира, безопасности и благополучия. Мы достигаем новых высот, успешно реализуя наши программы во имя счастья каждой семьи, обеспечения высокого уровня жизни и благосостояния народа, создания конкурентоспособной национальной экономики.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, проповедующим духовно-нравственные ценности человечества!

Да примет Всевышний ваши благодеяния и молитвы, совершенные тарава-намазы, садака и прочитанные аяты в благословенный месяц Ораза во имя приумножения мировой славы нашей нейтральной страны, благополучной и счастливой жизни народа!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны, уверенно идущей вперед, к новым вершинам прогресса!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава государства поздравил граждан с Новруз-байрамы
В Туркменистане стартует сев хлопчатника
В Посольстве Туркменистана в Москве проведен брифинг
В столице Туркменистана открылось 15-е заседание Совета старейшин ОТГ
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю открытия новой мечети города Анау
Обзор прессы с 25 по 31 марта
31.03.2024
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана
Обзор прессы с 19 по 25 февраля
23.02.2024
Выступление делегации Туркменистана на Всемирном правительственном саммите (Дубай, 12 февраля 2024 года)
Обзор прессы с 12 по 18 февраля
14.02.2024
Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана
Обзор прессы с 5 по 11 февраля
11.02.2024
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2024 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿