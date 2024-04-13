В Москве провели конференцию, посвященную 300-летию Махтумкули Фраги

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля в Москве в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино была проведена Международная научная конференция «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу», организованная посольством Туркменистана в РФ.

В форуме приняли участие научные и общественные деятели, артисты, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, а также МИД и Министерства культуры России, исполнительного комитета СНГ.

Перед собравшимися выступили посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин, заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, которые отметили значение произведений классика туркменской поэзии в современном мире, его вклад в мировую литературу, зачитали произведения Махтумкули на различных языках мира.

Музыкальные сочинения, вдохновленные произведениями Махтумкули, представила известная пара певицы Дарьи и композитора Мамеда Гусейновых.

ИП "ТУРКМЕНинформ"