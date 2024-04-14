Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Турции

Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Турции11.04.2024 12:01
АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман Ораза байрамы, а также обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития туркмено-турецкого сотрудничества по приоритетным направлениям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"