Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Турции

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман Ораза байрамы, а также обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития туркмено-турецкого сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"