Глава государства поздравил космонавта Кононенко

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Герою Туркменистана и Российской Федерации, инструктору-космонавту-­испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко.

В посланиях содержались поздравления по случаю Дня космонавтики, пожелания крепкого здоровья, оптимизма, новых открытий и высоких достижений в ответственной деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"