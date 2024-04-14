Туркменистан продолжит работу в рамках ЭКОСОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля в рамках работы Организационной сессии ЭКОСОС были проведены выборы во вспомогательные органы Совета.

В ходе состоявшегося голосования члены ЭКОСОС единогласно поддержали кандидатуру Туркменистана в члены Комиссии по социальному развитию на период 2025-2029 годы.

Таким образом, Туркменистан продолжит свои функции в качестве члена этой Комиссии, которые он выполняет после избрания в 2020 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"