Проведено очередное заседание СМИД СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 апреля заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев принял участие в прошедшем в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

В ходе мероприятия представители МИД провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, определили спортивные столицы СНГ на ближайшие два года.

В частности, в 2025 году статус спортивной столицы Содружества получит город Гянджа (Азербайджан), в 2026 году спортивным центром СНГ станет город Алматы (Казахстан).

Также был рассмотрен проект Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства–участники СНГ, целью которой является урегулирование на международно-правовом уровне практических вопросов организации визитов делегаций стран Содружества, включая определение терминологической базы, порядка направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулирования привилегий и иммунитетов, необходимых для выполнения членами делегаций своих функций.

Кроме того, на заседании были одобрены итоги реализации Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества за прошлый год и подписано Заявление в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Также на полях СМИД СНГ в Минске была проведена 7-я встреча глав внешнеполитических ведомств России и пяти государств Центральной Азии, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы развития международного и регионального сотрудничества, ход реализации итогов первого саммита Глав государств данного формата в октябре 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"