Глава МИД Туркменистана отправился в Ташкент

Глава МИД Туркменистана отправился в Ташкент15.04.2024 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отправился с визитом в Республику Узбекистан.
Целью поездки является участие в предстоящей сегодня в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», которая будет посвящена ключевым вопросам развития межрегионального сотрудничества.
В рамках визита также запланирована встреча главы МИД Туркменистана с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ИП "ТУРКМЕНинформ"