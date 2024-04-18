Глава МИД Туркменистана отправился в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отправился с визитом в Республику Узбекистан.

Целью поездки является участие в предстоящей сегодня в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», которая будет посвящена ключевым вопросам развития межрегионального сотрудничества.

В рамках визита также запланирована встреча главы МИД Туркменистана с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"