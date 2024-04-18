Туркменистан и США провели межмидовские политконсультации

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля в Ашхабаде был проведен очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и США, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация США во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джоном Поммершаймом.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений в сферах обеспечения безопасности, торговли и экономики, образования, культуры, экологии, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"