Глава МИД Туркменистана принял участие в форуме "Центральная Азия - ССАГЗ"

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Форум, в котором приняли участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, был посвящен вопросам развития межрегионального сотрудничества в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном контексте, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, транспорта и логистики, охраны окружающей среды, "зеленой" энергетики, туризма, а также был обсужден ход реализации 1-го Саммита глав государств ЦА и ССАГЗ, состоявшегося в 2023 году, и вопросы организации и подготовки 2-го Саммита, который пройдет в Самарканде в следующем году.

По итогам второй встречи в Ташкенте было принято Совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Арабских государств Залива.

На полях министерской встречи глава МИД Туркменистана провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в рамках которых были рассмотрены приоритетные вопросы туркмено-узбекского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"