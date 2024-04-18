В Ташкенте прошли туркмено-узбекские межмидовские политконсультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля пребывающий с визитом в Узбекистане во главе представительной делегации в рамках участия в прошедшей в Ташкенте 2-й встрече министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в очередном раунде туркмено-узбекских политических консультаций по линии МИД.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики, промышленности, информационной безопасности, обсудили актуальные проблемы мировой и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"