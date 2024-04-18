Глава Туркменистана аккредитовал посла Пакистана

Глава Туркменистана аккредитовал посла Пакистана17.04.2024 11:14
АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Ахсаном Ваганом.
В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития туркмено-пакистанского сотрудничества, прежде всего в сферах транспорта, ТЭК и энергетики.
До марта текущего года (с февраля 2021) послом Пакистана в Ашхабаде являлся Ирфан Ахмед.
ИП "ТУРКМЕНинформ"