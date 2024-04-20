Глава Туркменистана открыл новый участок высокоскоростной автомагистрали

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат в Марыйском велаяте.

Строительство магистрали между столицей и административным центром Лебапского велаята ведется с 2019 года. Протяженность трассы составит 600 километров, строительство ведется в 3 этапа: Ашхабад–Теджен (203 километра), Теджен–Мары (109 километров) и Мары–Туркменабат (288 километров). Первый участок был введен в эксплуатацию в 2021 году.

Дорога международного уровня состоит из 6 полос движения и технически соответствует мировым стандартам. Ширина дорожного полотна равна 34,5 метра, проезжей части каждой стороны – 11,25 метра, а зоны движения – 3,75 метра.

По завершении церемонии глава государства вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"