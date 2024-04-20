В Туркменистан прибыл новый посол Анголы

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля прибывший в Туркменистан для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола (с резиденцией в Москве) Аугушту да Силва Кунья посетил ведомство иностранных дел Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой, которой вручил свои верительные грамоты.

В ходе проведенных переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах образования и здравоохранения.

С июля 2012 года послом Анголы в Туркменистане являлся Жоаким Аугушто де Лемуш.

ИП "ТУРКМЕНинформ"