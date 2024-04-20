МИД Туркменистана посетил посол Малайзии

МИД Туркменистана посетил посол Малайзии20.04.2024 11:52
АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддин посетил МИД Туркменистана.
В ходе переговоров с заместителем главы ведомства Мяхри Бяшимовой были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддин работает в Ашхабаде с ноября минувшего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"