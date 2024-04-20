В Ашхабаде обсуждены вопросы развития железнодорожного транспорта

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 апреля в Ашхабаде завершило 5-дневную работу 38-е заседание Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Мероприятие было организовано с целью обсуждения итогов работы ОСЖД за минувший год и актуальных вопросов развития железнодорожной отрасли и повышения транзитного потенциала сети железнодорожных коридоров в центре Азиатского континента, расширения договорно-правовой базы сотрудничества.

В частности, были рассмотрены вопросы повышения эффективности хозяйствования, внедрения современных принципов менеджмента, последовательного обновления ресурсной базы и рационального использования подвижного состава, обеспечения высокого уровня сервиса и безопасности для пассажиров, условий работы персонала.

По итогам работы заседания была принята Ашхабадская декларация, подписан ряд двусторонних документов, Протокол об укреплении сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"