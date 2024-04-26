МИД Туркменистана посетил представитель СНГ

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля в МИД Туркменистана была проведена встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад первым заместителем Генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и СНГ в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии и спорта, вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"