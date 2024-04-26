Ашхабад посетил глава МИД Великобритании

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

Визит главы МИД в Ашхабад предпринят в рамках поездки по странам Центральноазиатского региона, в частности, уже посетил Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

В ходе переговоров глав МИД были обсуждены текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, а также был подписан ряд двусторонних документов, в том числе:

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2024-2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Блу Марин Фаундейшн по защите биологического разнообразия и охране окружающей среды, и содействию их сохранения на Каспийском море;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством «Туркменарагатнашык» агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Компанией «Dialogue Events Ltd.» (Великобритания).

ИП "ТУРКМЕНинформ"