Новый консул Туркменистана начал работу в ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля новый консул Туркменистана в Федеративной Республике Германия Мурад Озбекбаев провел в Висбадене встречу с Государственным министром по федеральным, европейским и международным делам и вопросам дебюрократизации земли Хессен Манфредом Пентцем.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые векторы и перспективы дальнейшего развития туркмено-германского сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций, науки, образования, культуры, медицины и здравоохранения.

Ранее Мурад Озбекбаев работал начальником информационно-аналитического департамента Министерства иностранных дел Туркменистана. На должность консула во Франкфурте-на-Майне он был назначен решением главы государства в марте текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"