Ашхабад посетила делегация Германии

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля прибывшая с визитом в страну делегация Федеративной Республики Германия во главе с управляющим директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом провела встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ФРГ в сферах торговли и экономики, инвестиций, технологий, «зеленой» энергетики, строительства инклюзивных и «умных» городов, рассмотрен ход реализации Дорожной карты по развитию экономического сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ на 2024-2025 годы, которая включает проекты в области энергетики, химической индустрии, АПК, транспортного коридора между Европой и Китаем, «зеленой трансформации», модернизации вод­ного хозяйства и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"