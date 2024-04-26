Глава Туркменистана принял Дэвида Кэмерона

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад в рамках поездки по странам Центральной Азии Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Великобритании в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, сельского хозяйства, технологий, экологии, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"