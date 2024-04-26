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Делегация Туркменистана отправилась во Францию
25.04.2024 11:21

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана пребывает с визитом во Французской Республике.

В рамках визита в Париже 22 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО была открыта выставка «Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана» и проведена научная конференция, приуроченная 30-летию деятельности туркмено-французской археологической группы, а 24 апреля был дан концерт мастеров культуры и искусств Туркменистана.

24 апреля в столице Франции был проведен Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, участникам которого было адресовано послание главы Туркменистана:

"Уважаемые участники Форума!
Дамы и господа!

Искренне поздравляю с началом работы Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. В нынешнем году, который проходит под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и ознаменован тематическими торжествами по случаю 300-летия выдающегося поэта и мыслителя Востока, это выездное мероприятие проводится в столице Франции – городе Париж.

Выражаю благодарность Правительству Французской Республики за предоставление оптимальных условий для организации Международного форума на высоком уровне.

Убежден, что нынешнее событие станет своего рода катализатором успешного решения задач в оте­чественном нефтегазовом секторе, привлечения в него зарубежного капитала и активизации взаимовыгодного партнерства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Независимый Туркменистан занимает лидирующую позицию в мировом рейтинге по запасам энергоносителей и стремится задействовать этот колоссальный потенциал в интересах не только своих граждан, но и жителей других регионов. В данной связи мы комплексно предпринимаем целевые и конструктивные меры, которым Международный форум в Париже призван придать более широкий масштаб.

Дорогие друзья!
Дамы и господа!

Мы последовательно и планомерно наращиваем потенциал топливно-энергетического сектора, инвестируя в эту сферу значительные средства согласно целям энергетической стратегии государства, что позволяет существенно нарастить отдачу от геологоразведочных работ и увеличить объемы добычи и переработки нефти и газа.

Для реализации этих целей мы намерены и далее повышать конкурентоспособность выпускаемой комплексом продукции и добиваться ее соответствия международным стандартам за счет улучшения качества, внедрять в производство лучшие научные разработки и передовые технологии, следовать требованиям экологической безо­пасности при освоении углеводородных ресурсов.

Международный выездной форум позволит рассмотреть проблемы освоения месторождений углеводородного сырья, перспективы экспорта «голубого топлива» по газопроводам и приоритеты для инвестиций в геохимическую сферу. Его участники, в частности профильные специа­листы, смогут обсудить создание новых производственных кластеров в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, строительстве и в других индустриальных отраслях, а также предложить соответствующие идеи.

Уважаемые друзья!

Сегодня мы с иностранными компаниями продолжаем освоение месторождений нефти и газа на турк­менском участке Каспийского моря и на суше с целью повышения объемов их добычи. Данное партнерство, в которое привлекается зарубежный капитал, носит взаимовыгодный характер, так как осуществляется на основе соглашений о разделе продукции. В перспективе мы намерены масштабировать и активизировать динамику такого сотрудничества, это ключевая цель.

В числе приоритетных задач – освоение газовой кладовой «Galkynyş» и прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, успешное решение которых позволит значительно диверсифицировать топливно-энергетический комплекс и поддержать региональную энергобезопасность.

В этом контексте мы уделяем особое внимание полноформатному следованию международным стандартам последних лет в области цифровизации производства, внед­рению технологий и технических разработок нового поколения, индустриализации экономики и охране окружающей среды.

Стоит также отметить необходимость продолжить предпринимае­мые в стране комплексные меры по добыче, экспорту и переработке углеводородных ресурсов и снижению выбросов метана промышленными предприятиями.

Существенным прогрессом в этом деле стало присоединение независимого нейтрального Туркменистана к Глобальному метановому обязательству, о чем было официально объявлено на очередной, 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая состоялась в декабре 2023 года в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

Уважаемые участники Форума!

Еще раз искренне поздравляю вас с началом работы Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который, я уверен, пройдет в конструктивном ключе.

Желаю вам больших успехов и достижений в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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