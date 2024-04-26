Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 апреля Президент Туркменистана Сердар Бедымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе заседания были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о ходе работы вверенных им структур, текущем положении дел в сельском хозяйстве, ходе строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, а также подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, прежде всего, мероприятиям в честь празднования 300-летия классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"