Делегация Туркменистана посетила Анкару

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым завершила двухдневный рабочий визит в Турецкую Республику, который был предпринят с целью участия в прошедших в Анкаре политических консультациях между ведомствами внешней политики Туркменистана и Турецкой Республики.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"