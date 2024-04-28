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Глава Туркменистана поздравил коневодов
28.04.2024 11:21

АШХАБАД, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к коневодам страны и ценителям ахалтекинской породы лошадей с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Национального праздника туркменского скакуна.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Искренне поздравляю с Национальным праздником туркменского скакуна, торжественно отмечаемым во славу «райских» коней в нынешнем году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!

Уникальные ахалтекинские скакуны – наше достояние. Испокон веков эти удивительные создания занимают особое место в жизни туркмен, их ценят и почитают. Подобное отношение в полной мере выражено и в наших поговорках: «Конь – крылья души джигита», «Конь познается на скачках, а мужчина – на поле брани», «Встав поутру, проведай отца, а затем – коня своего».

Уважаемые коневоды!

Великолепные ахалтекинские скакуны ценятся во всем мире, они – представители элитной породы мирового коннозаводства и бесценное наследие нашего народа. С древних времен удивительные по красоте и характеру скакуны были близкими и верными друзьями и соратниками туркмен в лихие дни, и именно этими качествами они прославились во всех концах земли.

Сегодня государством создаются необходимые условия для развития коневодства и конного спорта на основе достижений современной мировой практики в данной области.

Расширение и укрепление тесного взаимовыгодного партнерства с иностранными государствами в этом деле во многом обусловлено созданием Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, штаб-квартира которой находится в столице Туркменистана – Ашхабаде.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в регионах и главном городе страны построены конноспортивные комп­лексы и научные центры, отвечающие международным стандартам. В них предусмотрены все условия для оптимальной работы профильных специалистов.

Вместе с тем особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для коневодческой отрасли, о чем наглядно свидетельствует открытие в городе Аркадаг Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Создаются и специальные учебные центры по подготовке жокеев и профессионалов по тренингу коней к скачкам. Значительное содействие в развитии конного спорта в стране оказывает Ашхабадский конноспортивный комплекс с открытым манежем, который предназначен для проведения соревнований по конкуру.

Отечественные коневоды делают все возможное для сохранения чистоты породы ахалтекинских скакунов и увеличения их поголовья. В перспективе мы продолжим работу по развитию коневодства и конного спорта в независимой Отчизне, активизации обмена полезными практическими наработками и конструктивного сотрудничества с зарубежными странами. Кроме того, государство будет заботиться об улучшении быта и условий труда тружеников отрасли.

Уважаемые коневоды!

Ахалтекинская порода скакунов – результат труда наших предков, выпестованный на древней туркменской земле в течение многих веков. «Райские» скакуны, ставшие достоянием человеческой цивилизации, признаны элитными среди всех других пород коней мира. Эти восхитительные создания отличают преданность, красота экстерьера, резвость и выносливость. Они – гордость нации и «крылья ее души».

С ахалтекинскими скакунами, взращенными с особой заботой и старанием, наши предки связывали свои грандиозные цели, видели в них безупречный образец народной селекции. Столь трепетное взаимоотношение человека и коня, выражающееся в неподдельной дружбе и преданности, описано и в произведениях классической литературы, что в очередной раз подтверждает то, что мужественный туркменский народ не представлял свой быт и жизнь без скакуна. Поэтому кони считаются проявлением чудотворной силы древней туркменской земли, ценностью каждого дома и уникальным достоянием нации.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Еще раз сердечно поздравляю с Национальным праздником туркменского скакуна, который торжественно и с широким размахом отмечается в независимой нейт­ральной Отчизне, устремленной к новым высотам во имя приумножения мировой славы «райских» коней!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородном деле по дальнейшему совершенствованию нацио­нального искусства коневодства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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