Туркменистан посетил глава Татарстана

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля прибывший с визитом в Ашхабад Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Целью визита лидера Татарстана явилось участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна..

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего углубления туркмено-татарстанских отношений по всему спектру приоритетных направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"