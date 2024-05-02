Делегация Туркменистана посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Бабаниязом Ялаковым приняла участие в работе прошедшего 29-30 апреля в Дохе 3-го заседания форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджанской Республикой.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в сферах торговли и экономики, промышленности, транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.

Кроме того, туркменская делегация провела встречу с начальником департамента МИД Государства Катар по приоритетным аспектам дальнейшего развития туркмено-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"