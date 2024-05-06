Подписаны документы о развитии сотрудничества Туркменистана и ООН

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 мая в МИД Туркменистана было проведено первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН».

В рамках мероприятия, прошедшего в гибридном формате, были обсуждены вопросы подготовки Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на 2026-2030 годы, а также были рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов в сферах устойчивого развития, молодежной политики, цифровизации, демографии, зеленой энергетики, изменения климата и в других сферах.

По итогам встречи состоялось подписание документов в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства, а также в других важнейших направлениях, в том числе:

Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Программой ООН по Населенным пунктам;

Проекта документа между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Наращивание потенциала для климатоустойчивого управления водными ресурсами»;

Проекта документа между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Разработка цифровых решений для устойчивого управления пастбищами»;

Проекта документа между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН «Развитие производственно-сбытовой цепочки кормов для аквакультур и эффективности управления защиты здоровья водных животных»;

Соглашения о закупке продукции медицинского назначения для контроля инфекционных болезней в 2024-2025 гг. для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН;

Проекта документа между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Программой развития ООН «Повышение потенциала Академии государственной службы при Президенте Туркменистана».



ИП "ТУРКМЕНинформ"