Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчеты о текущей работе вверенных им структур за истекшие 4 месяца текущего года, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам. По итогам заседания Президент дал поручения по дальнейшему развитию всех отраслей народного хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"