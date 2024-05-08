В Ахалском велаяте запущено новое предприятие по производству цемента

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию ввода в строй второй очереди Бахерденского цементного завода в Бахерденском этрапе Ахалского велаята.

Мощность нового производства составит 1 миллион тонн цемента в год. Продукция марок ПЦ-400, ПЦ-500, ПЦ-600 и сульфатостойкий портландцемент будет использоваться при возведении объектов социального и экономического назначения в различных уголках страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"