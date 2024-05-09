advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
09.05.2024 / 13:45 msk / 15:45 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Поздравление главы Туркменистана с Днем победы
09.05.2024 11:22

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к ветеранам и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемой сегодня 79-й годовщины Великой Победы.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны войны!

От всей души поздравляю с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

1941–1945 годы – самый безжалостный и в то же время наиболее скорбный период мировой истории, когда захватническая и грабительская война унесла жизни миллионов людей и привела к невосполнимым потерям, оставив незаживающие раны. С самого начала той беспощадной войны, затянувшейся на 1418 дней, наши соотечественники добровольно отправились на фронт, где бок о бок с братскими народами сражались на полях жестокой схватки, проявив беспримерную храбрость и мужество. За это они удостоились множества орденов и медалей. Имена наших воинов, которые сложили головы в кровопролитной войне, и тех, кто вернулся домой с Победой, занесены в многотомные издания «Hatyra» и «Şöhrat».

Наши соотечественники денно и нощно трудились не покладая рук, и в те лихие годы они собрали большие урожаи зерна и хлопка. Ими двигала непоколебимая вера и надежда в Победу. Война опалила и изувечила сердца, но наши женщины и девушки, следуя исконным принципам, без малейшего раздумья передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений. Тогда же ими был соткан огромный ковер «Душа туркмен», который стал проявлением стремления туркменского народа жить в мире и благоденствии. Воспоминания о ратной доблести наших храбрых предков, трудовых достижениях соотечественников золотыми буквами навсегда вписаны в летопись Отечества.

Мы безмерно гордимся нашими героями, отважными предками, сражавшимися ради мира на Земле, безмятежного неба и счастливой жизни потомков, а также соотечественниками, самоотверженным трудом которых приближалась Великая Победа. Вечная им слава!

Родные туркменистанцы!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы высоко чтим представителей старшего поколения, чья доблесть и удивительная школа жизни служат всем примером. Они, самоотверженно проявляя ратный и трудовой героизм во имя свободы человечества, приближали славную Победу. В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», ознаменованном чередой событий, как у нас, так и за рубежом, мы также увековечиваем светлую память героев возложением букетов свежих цветов в столичном мемориальном комплексе «Halk hakydasy» и в других мемориалах боевой славы и народной памяти. Вместе с тем по случаю праздника Победы по всей стране проходят тематические музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, ветеранам войны торжественно вручаются праздничные подарки. Таким образом мы проявляем безграничную благодарность и уважение нашим героям, отдавшим жизни во имя свободы на полях войны 1941–1945 годов, а также соотечественникам, которые с достоинством преодолели суровые лишения и стали примером беззаветного служения Родине, народу и человечеству.

Дорогие туркменистанцы!

Сегодня в нашей суверенной Отчизне царят мир и благополучие, а национальная экономика развивается ускоренными темпами. Мы, руководствуясь главным принципом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», успешно выполняем задачи во имя счастливой и изобильной жизни человека – высшей ценности государства, то есть каждого гражданина Туркменистана. Постоянно интересуемся здоровьем и бытом ветеранов войны, почтенных старейшин и убеленных сединой бабушек и матерей, предоставляя им различные социальные льготы. Своими наставлениями и мудростью они вносят колоссальный вклад в укрепление единства общества, воспитание молодежи в духе патриотизма и гуманизма. Старшее поколение призывает нас любить и быть преданными родной земле, следовать принципам национального менталитета, заложенным предками, – дружбы, доброй воли и гуманизма.

Проводимая нами политика по поддержанию мира, всеобщей безопасности и стабильности снискала независимому нейтральному Туркменистану высокий авторитет на международной арене. Выступая за расширение уз дружбы и братства между государствами, всестороннее содействие устойчивому развитию, мы активно участвуем в разработке оптимальных решений глобальных проблем. На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята инициированная Туркменистаном Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Это стало отрадным событием, торжеством на планете наших исконных принципов миролюбия, дружбы и доверия и приумножившим авторитет в мире Туркменского государства как миротворческого центра.

Мой родной народ!

Уважаемые ветераны войны!

Еще раз от всей души поздравляю с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – знаменательной датой, отмечаемой во славу великих ценностей человечества на планете – мира и гуманизма!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава государства поздравил граждан с Новруз-байрамы
В Туркменистане стартует сев хлопчатника
В Посольстве Туркменистана в Москве проведен брифинг
В столице Туркменистана открылось 15-е заседание Совета старейшин ОТГ
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Ашхабадская декларация по итогам ХХХVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
20.04.2024
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автомобильной трассы Ашхабад–Туркменабат
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
18.04.2024
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю открытия новой мечети города Анау
Обзор прессы с 25 по 31 марта
31.03.2024
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана
Обзор прессы с 19 по 25 февраля
23.02.2024
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2024 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿