Поздравление главы Туркменистана с Днем победы

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к ветеранам и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемой сегодня 79-й годовщины Великой Победы.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые ветераны войны!



От всей души поздравляю с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!



1941–1945 годы – самый безжалостный и в то же время наиболее скорбный период мировой истории, когда захватническая и грабительская война унесла жизни миллионов людей и привела к невосполнимым потерям, оставив незаживающие раны. С самого начала той беспощадной войны, затянувшейся на 1418 дней, наши соотечественники добровольно отправились на фронт, где бок о бок с братскими народами сражались на полях жестокой схватки, проявив беспримерную храбрость и мужество. За это они удостоились множества орденов и медалей. Имена наших воинов, которые сложили головы в кровопролитной войне, и тех, кто вернулся домой с Победой, занесены в многотомные издания «Hatyra» и «Şöhrat».



Наши соотечественники денно и нощно трудились не покладая рук, и в те лихие годы они собрали большие урожаи зерна и хлопка. Ими двигала непоколебимая вера и надежда в Победу. Война опалила и изувечила сердца, но наши женщины и девушки, следуя исконным принципам, без малейшего раздумья передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений. Тогда же ими был соткан огромный ковер «Душа туркмен», который стал проявлением стремления туркменского народа жить в мире и благоденствии. Воспоминания о ратной доблести наших храбрых предков, трудовых достижениях соотечественников золотыми буквами навсегда вписаны в летопись Отечества.



Мы безмерно гордимся нашими героями, отважными предками, сражавшимися ради мира на Земле, безмятежного неба и счастливой жизни потомков, а также соотечественниками, самоотверженным трудом которых приближалась Великая Победа. Вечная им слава!



Родные туркменистанцы!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы высоко чтим представителей старшего поколения, чья доблесть и удивительная школа жизни служат всем примером. Они, самоотверженно проявляя ратный и трудовой героизм во имя свободы человечества, приближали славную Победу. В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», ознаменованном чередой событий, как у нас, так и за рубежом, мы также увековечиваем светлую память героев возложением букетов свежих цветов в столичном мемориальном комплексе «Halk hakydasy» и в других мемориалах боевой славы и народной памяти. Вместе с тем по случаю праздника Победы по всей стране проходят тематические музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, ветеранам войны торжественно вручаются праздничные подарки. Таким образом мы проявляем безграничную благодарность и уважение нашим героям, отдавшим жизни во имя свободы на полях войны 1941–1945 годов, а также соотечественникам, которые с достоинством преодолели суровые лишения и стали примером беззаветного служения Родине, народу и человечеству.



Дорогие туркменистанцы!



Сегодня в нашей суверенной Отчизне царят мир и благополучие, а национальная экономика развивается ускоренными темпами. Мы, руководствуясь главным принципом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», успешно выполняем задачи во имя счастливой и изобильной жизни человека – высшей ценности государства, то есть каждого гражданина Туркменистана. Постоянно интересуемся здоровьем и бытом ветеранов войны, почтенных старейшин и убеленных сединой бабушек и матерей, предоставляя им различные социальные льготы. Своими наставлениями и мудростью они вносят колоссальный вклад в укрепление единства общества, воспитание молодежи в духе патриотизма и гуманизма. Старшее поколение призывает нас любить и быть преданными родной земле, следовать принципам национального менталитета, заложенным предками, – дружбы, доброй воли и гуманизма.



Проводимая нами политика по поддержанию мира, всеобщей безопасности и стабильности снискала независимому нейтральному Туркменистану высокий авторитет на международной арене. Выступая за расширение уз дружбы и братства между государствами, всестороннее содействие устойчивому развитию, мы активно участвуем в разработке оптимальных решений глобальных проблем. На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята инициированная Туркменистаном Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Это стало отрадным событием, торжеством на планете наших исконных принципов миролюбия, дружбы и доверия и приумножившим авторитет в мире Туркменского государства как миротворческого центра.



Мой родной народ!



Уважаемые ветераны войны!



Еще раз от всей души поздравляю с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – знаменательной датой, отмечаемой во славу великих ценностей человечества на планете – мира и гуманизма!



Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"