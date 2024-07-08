В Туркменистане приступили к сбору урожая пшеницы

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня в Туркменистане стартовала зерноуборочная страда.

По традиции, первыми к сбору урожая зерновых приступили хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, а земледельцы Балканского и Дашогузского регионов начнут жатву 14 июня.

В этом году под озимые высокоурожайные сорта пшеницы было отведено 690 тысяч гектаров сельхозугодий с них предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, Марыйском – 345, Лебапском – 310, Даш­огузском – 265 и Балканском – 80 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"