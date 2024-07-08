В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества с Южной Кореей

АШХАБАД, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня в Ашхабаде в рамках государственного визита в Туркменистан Президента Республики Корея Юн Сок Еля были проведены туркмено-корейские переговоры на высшем уровне, которые прошли в узком и сраширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, химической промышленности, транспорта, энергетики, информационных технологий и искусственного интеллекта, телекоммуникаций и космоса, медицины, здравоохранения, туризма и спорта, изменения климата и охраны окружающей среды, по линии парламента.

По итогам переговоров в верхах был подписан пакет двусторонних документов:

Совместное заявление глав двух государств,

Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы;

Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение;

Меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея;

Меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышлен­ности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея;

Меморандум о взаимопонимании между хякимликом города Ашхабад и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

В тот же день южнокорейский лидер возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана, посадил дерево на Аллее почетных гостей.

Во второй день визита запланирована встреча главы Южной Кореи с Национальным лидером туркменского народа Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и участие в туркмено-корейском бизнес-форуме.

По завершении визита в Туркменистан глава Республики Корея посетит Казахстан, а затем Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"