Подведены итоги визита главы Южной Кореи в Ашхабад

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ель завершил двухдневный государственный визит в Туркменистан.

Во второй день визита глава Южной Кореи провел встречу с Национальным лидером туркменского народа Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической сфере. В знак нерушимой туркмено-корейской дружбы Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты от имени Президента Туркменистана подарил Президенту Республики Корея двух щенков алабая.

В тот же день в Ашхабаде при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Еля в Торгово-промышленной палате Туркменистана был проведен туркмено-корейский бизнес-форум, в ходе которого представители официальных и деловых кругов обеих стран обсудили практические аспекты реализации достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне договоренностей.

По завершении визита в Туркменистан глава Республики Корея посетит Казахстан, а затем Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"