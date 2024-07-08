В Ашхабад прибыл новый посол Австралии

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии (с резиденцией в Москве) Джон Уильям Гиринг посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол вручил свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

C февраля 2023 года послом Австралии в Туркменистане (с резиденцией в Москве) работал Грейм Михан Лесли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"