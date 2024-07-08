В Туркменистан прибыл новый посол ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня ведомство внешней политики Туркменистана посетила вновь назначенный глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна.

В ходе переговоров с руководителем ведомства иностранных дел Рашидом Мередовым были обсуждены текущее состояние и ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Джалпа Ратна сменила в должности Мохаммада Фаязи, который был аккредитован в Туркменистане в январе 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"