Туркменистан посетила делегация РФ

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константином Косачевым была принята министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и провела встречу с председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах образования, науки и культуры, углубления взаимодействия по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"