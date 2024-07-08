Туркменистанцы будут отдыхать до 19 июня

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О праздновании Курбан байрамы", которым определяются выходные дни для празднования священного для всех мусульман Курбан байрамы.

Документ гласит:

"В целях бережного сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа, последовательного приумножения национальных традиций и обычаев, унаследованных от предков, дальнейшего укрепления единства и сплочённости нашего мужественного, воодушевлённого народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, руководствуясь благородными принципами ­щедрости, добронравия и гуманизма, а также в соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Туркменистана постановляю:

1. Национальный праздник туркменского народа Курбан байрамы отмечать 16–17–18 июня 2024 года.

2. Перенести выходной день с 16 июня 2024 года на среду – 19 июня.

3. Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, обеспечить исполнение данного Указа."

ИП "ТУРКМЕНинформ"