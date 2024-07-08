Глава Туркменистана произвел назначения в дипломатическом корпусе

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в составе дипломатического корпуса страны.

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев будет одновременно являться Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Словения (с резиденцией в г. Москва).

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике Тойлы Комеков теперь будет также работать Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Греческой Республике (с резиденцией в г.Рим).

ИП "ТУРКМЕНинформ"