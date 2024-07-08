Обсуждены ключевые вопросы сотрудничества Туркменистана и Польши

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня пребывающая с визитом в Польше делегация МИД Туркменистана приняла участие в прошедшем в Варшаве очередном раунде туркмено-польских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав ведомств.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025-2026 годы.

Также в рамках пребывания в столице Польши туркменская делегация провела встречу с председателем Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"