Новый посол Туркменистана аккредитован в Швейцарии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Вепа Хаджиев вручил свои верительные грамоты Президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, высоких технологий, инвестиций, «зеленой экономики» и других.

Вера Хаджиев также является Постоянным представителем Туркменистана при отделении ООН в Женеве, после того как он сменил на этом посту Атагелди Халджанова. До этого он работал заместителем главы МИД Туркменистана (в 2006-2023 годах).

ИП "ТУРКМЕНинформ"