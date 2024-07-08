Делегация Туркменистана посетила Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым посетила Венгрию.

Целью поездки явилось участие в прошедших 18 июня в Будапеште туркмено-венгерских межмидовских политконсультациях на уровне заместителей глав МИД, в ходе которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, промышленности и фармацевтики.

Кроме того, в рамках визита 18-19 июня туркменская делегация провела встречи с заместителем главы Регионального офиса по Восточной Европе и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Раймондом Йеле, вице-спикером Национальной Ассамблеи Венгрии Шандором Лезжаком, в ходе которых были рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"