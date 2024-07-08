В Ашхабад прибыл новый посол Болгарии

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Руслан Стоянов посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров посол был ознакомлен с основными аспектами внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах образования и науки.

С апреля 2019 года послом Болгарии в Туркменистане (с резиденцией в Баку) работал Николай Янков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"