В Туркменистан прибыла парламентская делегация Зимбабве

В Туркменистан прибыла парламентская делегация Зимбабве21.06.2024 12:17
АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация парламента Республики Зимбабве во главе с председателем Сената Мейбл Чиномона провела встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы углубления парламентского взаимодействия обеих стран, развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"