В Туркменистан прибыла парламентская делегация Зимбабве

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация парламента Республики Зимбабве во главе с председателем Сената Мейбл Чиномона провела встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы углубления парламентского взаимодействия обеих стран, развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"